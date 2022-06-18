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30 минут назад

Путин возглавил топ-10 медиаперсон ПМЭФ-2022 в соцмедиа - Brand Analytics

Авторадио

Brand Analytics назвал топ-10 медиаперсон ПМЭФ-2022 в соцмедиа: рейтинг с большим отрывом возглавил Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании.

Путин возглавил топ-10 медиаперсон ПМЭФ-2022 в соцмедиа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным авторов рейтинга, президент России получил более 61 тысячи упоминаний в медиа в рамках ПМЭФ-22. На второй позиции оказался лидер ДНР Денис Пушилин.

Тройку лидеров закрывает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава ЦБ заняла четвертую строчку, возглавив при этом рейтинг женщин-политиков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оказалась на 7 месте.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, традиционный спикер ПМЭФ, оказался на 8 строчке рейтинга.

Замыкает десятку глава Сбербанка Герман Греф.

Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ.

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