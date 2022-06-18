Путин возглавил топ-10 медиаперсон ПМЭФ-2022 в соцмедиа

Brand Analytics назвал топ-10 медиаперсон ПМЭФ-2022 в соцмедиа: рейтинг с большим отрывом возглавил Владимир Путин, в пятерку лидеров также вошла робот-буфетчица Дуняша, уступив всего одну позицию главе Банка России Эльвире Набиуллиной, говорится в сообщении IT-компании.
По данным авторов рейтинга, президент России получил более 61 тысячи упоминаний в медиа в рамках ПМЭФ-22. На второй позиции оказался лидер ДНР Денис Пушилин.
Тройку лидеров закрывает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Глава ЦБ заняла четвертую строчку, возглавив при этом рейтинг женщин-политиков.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оказалась на 7 месте.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, традиционный спикер ПМЭФ, оказался на 8 строчке рейтинга.
Замыкает десятку глава Сбербанка Герман Греф.
Всего за три дня работы Петербургского международного экономического форума русскоязычные пользователи опубликовали более 380 тысяч сообщений с упоминанием событий на ПМЭФ.