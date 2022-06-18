Анна Хилькевич выступила на юношеской секции ПМЭФ

"Один из них – переход на отечественные платформы с современным функционалом для создания контента. YAPPY – видеоплатформа, где можно создавать короткие ролики вместе с блогерами. Я думаю, что подобные соцсети и сервисы на их основе будут очень востребованы. Ведь их пользователям нужен будет только гаджет, чтобы стать одним из лидеров мнений и монетизировать свое творчество", – отметила Хилькевич.