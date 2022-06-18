Эксперты обсудили перспективы российского гейминга на ПМЭФ-2022

«Порядка 50 млн, ну разные есть данные, кто-то говорит 60, кто-то по социологии мерил 35, поэтому я так всегда осторожно говорю 50 млн уверенно, людей, которые играет в игры так или иначе. На самом деле мне кажется, что больше, если взять мобайл и все то, где люди, не отдавая себе отчета, передвигают какие-то крестики-нолики, то все 100 будет так или иначе. Три часа в день для многих тоже цифра уже звучала, она есть. По объему, на самом деле, аудитории, по времени, проведенному внутри игровой среды, индустрия превосходит многие другие, конкурирует в России с телевидением активно, причем далеко не для всех слоев населения, при этом эта аудитория сильно моложе. Хотя и бытует миф, что играют вроде как только подростки, мы знаем, что портрет среднестатистического геймера – это человек в районе 30, а то и старше», – рассказал генеральный директор АНО «Институт развития интернета» рассказал Алексей Гореславский.