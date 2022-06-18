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1 час назад

Стало известно количество иностранных гостей, приехавших  на юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ)

Майк Габриелян

Стало известно количество иностранных гостей, приехавших на юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Стало известно количество иностранных гостей на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Цифры назвал ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, передает РИА Новости.

«Участие в форуме приняли 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России. На форум своих официальных представителей прислали 79 государств», - сказал Кобяков.

Петербургский международный экономический форум проходит в Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее сообщалось, что эксперты форума обсудили новые правила экономической игры после 24 февраля – когда «установленные самим западом правила перестали работать».

Экономика,ПМЭФ-2022,Антон Кобяков,
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