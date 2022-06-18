Стало известно количество иностранных гостей на ПМЭФ

Стало известно количество иностранных гостей, приехавших на юбилейный Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Цифры назвал ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков, передает РИА Новости.
«Участие в форуме приняли 14 тысяч человек из 130 стран с учетом России. На форум своих официальных представителей прислали 79 государств», - сказал Кобяков.
Петербургский международный экономический форум проходит в Петербурге с 15 по 18 июня.
Ранее сообщалось, что эксперты форума обсудили новые правила экономической игры после 24 февраля – когда «установленные самим западом правила перестали работать».