Губернатор Севастополя подвел краткие итоги работы на ПМЭФ

В Санкт-Петербурге завершил работу международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году мероприятие посетили более 19 тысяч участников из 145 стран мира. Присутствовала на нем и делегация из Севастополя. Вот какие краткие итоги работы на форуме подвел губернатор города Михаил Развожаев:15 млрд частных инвестиций будет направлено на развитие части прибрежной территории Северной стороны.

Фото: Вести Севастополя Вести Севастополя

На ПМЭФ, Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Севастополь снова улучшил свои позиции и занял в рейтинге — 14 место. Кроме этого — у нас 1 место по скорости движения вверх.Подписал соглашение с «Миранда-медиа». Помимо строительства структурированной кабельной сети и Wi-Fi в школах Севастополя, мы начинаем выполнять поручение Президента по решению проблем с сотовой связью в Севастополе и Крыму. Компания уже к осени построит 60 базовых станций вдоль трассы Таврида, а всего в планах возвести в Севастополе — 233. Объём инвестиций в проект около 2 млрд рублей.

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Подписал соглашение с РНКБ — начинаем работу по реализации социально значимых и проектов в Севастополе.

Кроме этого заключил соглашения со следующими организациями и регионами: ЛНР, Камчатским краем, РЭО, Россотрудничеством.На сессии про туризм обсудили с коллегами важные вопросы развития отрасли. На создание модульных некапитальных средств размещения Севастополь получит 150 млн рублей, 108 млн руб. на развитие туринфраструктуры и 76,5 млн на создание и развитие пляжей.

На панельной дискуссии «Клуба губернаторов» от ЭИСИ и Фонда Росконгресс «Регионы — локомотивы новых возможностей» — обсудили стратегии развития в новой реальности.Провели совещание с генеральным директором АО «ОСК» Алексеем Львовичем Рахмановым по перспективам развития активов в регионе.

Как глава Комиссии Госсовета по направлению «Образование» участвовал в сессии «Новая философия воспитания. Вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым обсудили внедрённый нами еженедельный формат школьных линеек с поднятием флага и исполнением гимна, проект «Навигатор детства» — конкурс по отбору помощников директоров по воспитанию. Мы уже год отработали в пилоте и этот опыт будет внедряться по всей стране.