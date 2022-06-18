В молодежном дне ПМЭФ приняли участие более тысячи человек

Международный экономический форум в Петербурге собрал 1 тыс. молодых предпринимателей, специалистов, студентов, лидеров и представителей общественных организаций от 18 до 35 лет из разных регионов России.

Фото: Фонд Росконгресс Фонд Росконгресс

Форум начался с презентации научных, технических и социальных проектов. Одной из главных тем обсуждения стал искусственный интеллект и возможность полного замещения производственных профессий, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

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По словам автора одной из презентации Дмитрия Медведева, жители планеты должны прийти к замкнутому циклу использования ресурсов. Это позволит сократить количество вредных выбросов и мусора.

Обсуждение экологических проектов стало и темой пленарной сессии «Экопоколение: поддержка молодежных экологических инициатив», где эксперты и участники дискуссии рассмотрели актуальные вопросы экологического активизма.

«Форумы смогут не только давать практические знания по направлениям, но и воспитывать и прививать экологическую культуру. Просвещение в этой отрасли одно из самых важных направлений, потому что без грамотного потребления мы сможем в будущем получить тот результат, который хотим», – рассказал советник руководителя Росмолодежи, член экспертного совета при Комиссии по экологии и природным ресурсам ГД ФС РФ Антон Тицкой.

На молодежном дне ПМЭФ состоялась торжественная церемония награждения лидеров конкурса XIX Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».

Специально для гостей форума на стенде Росмолодежи состоялся правовой предпринимательский диктант. Участники смогли оценить уровень своих знаний, а также получить рекомендации по итогам прохождения тестирования.

Отдельным блоком обсудили профессии будущего. Социальная сфера, по мнению участников дискуссии, будет эволюционировать за счет внедрения новых технологий.

Также обсудили развитие сфере туризма.

Кроме того, обсудили и выстраивание диалога между наукой, бизнесом, государством и обществом в области научно-популярного туризма, процесс создания маршрутов, интерактивных карт, путеводителей.

Важным акцент был сделан на молодежной журналистике. Эксперты отметили, что новое общество испытывает постоянную потребность в актуальных данных. Поэтому становятся важными способности быстро принимать решения и незамедлительно реагировать на меняющуюся повестку.