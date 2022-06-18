Дмитрий Мезенцев поделился впечатлениями от ПМЭФ

Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в интервью ТАСС рассказал о своих впечатлениях от Петербургского международного экономического форума, а также о реализации союзных программ, импортозамещении и перспективах углубления интеграции.
— Дмитрий Федорович, каковы ваши впечатления от форума, что больше всего запомнилось?
— Прежде всего форум подтвердил традицию содержательности, вынесения на обсуждение в рамках круглых столов вопросов, которые по-настоящему сегодня востребованы в рамках развития реальных секторов экономики. И в сочетании с этими подходами определен стратегический формат формирования модели будущего для России, взаимодействия, в том числе и с нашими союзниками, и здесь форум, мне кажется, очевидно успешен.
Впечатления — эмоции, много встреч, ощущения деловитости, но и праздника. Участники форума, на счастье, забыв ковидные годы, когда форум не проводился, вернулись в ту атмосферу подъема, содержательности, радости от встреч и результативности переговоров, которая на протяжении многих лет отличала ПМЭФ.
— Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, дал понять, что Запад рано или поздно вернется к сотрудничеству с Россией. Как вы считаете, это произойдет на нашем веку?
— Мы иногда, прогнозируя будущее, не всегда находим в себе смелость определять, что многие события происходят намного раньше, чем мы о них думаем. Я хочу согласиться, как, наверно, и абсолютное большинство россиян, с национальным лидером, который дал такой прогноз.
— Реализация программ Союзного государства, как уже неоднократно отмечалось, вносит весомый вклад в импортозамещение. Насколько остро сейчас вообще стоит этот вопрос?
— Давайте мы сделаем справедливый акцент. Работа над программами началась в декабре 2018 года на площадках двух правительств, и в сентябре 2021 года Михаил Мишустин и Роман Головченко подвели итоги работы министерств и ведомств, и тогда было принято решение о готовности документов к предоставлению национальным лидерам, а 4 ноября президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердили этот комплексный, масштабный, содержательный документ, определяющий принципиально новый этап экономической интеграции двух стран в формате Союзного государства.
Над реализацией решения национальных лидеров сегодня последовательно работают правительства, удается сделать многое. Мы на заседании круглого стола в рамках ПМЭФ, где главными докладчиками были вице-премьер РФ Алексей Оверчук и первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков, подчеркивали, что примерно 38% задач на этом этапе уже исполнено. И сегодня мы говорим о магистральном пути формирования нового качества взаимодействия наших стран в сфере реальной экономики.
Программы импортозамещения в той остроте, в которой мы сегодня их воспринимаем, возникли и формируются как ответ на беспрецедентное санкционное давление последних месяцев. Совершенно ясно, что стороны предельно внимательно подходят к тому потенциалу, который может быть взаимно упрочен в системе формирования производственных цепочек, формирования новых заказов для исследовательских центров, лабораторий, представителей прикладной науки.
Но это совершенно не значит, что мы сегодня отходим, упрочивая наше взаимодействие под эту важную, но, скорее, тактическую задачу, от задач магистральных. Они будут успешно сочетаться, хотя это, конечно, путь серьезных трудностей и преодоления тех вызовов, перед которыми мы стоим.
— Одной из самых существенных для населения сфер является медицина. Мы с вами уже говорили о ходе реализации программы в области ортопедии, какие еще программы сейчас активно внедряются?
— Особенно активно, действительно, реализуется программа в сфере детской травматологии. Также активно внедряются результаты программы в сфере реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. И сегодня мы хотим расширить список людей, кому нужна помощь социальных институтов, институтов реабилитации системы здравоохранения, которая будет оказываться за счет союзного бюджета.
Мы сегодня говорим о том, что осуществляемые Центром ортопедии и травматологии им. Турнера в Санкт-Петербурге программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи детям и подросткам, у которых есть спинальные заболевания, доказали свою эффективность и востребованность.
Кроме того, мы заявили в адрес Министерств здравоохранения двух стран о готовности поддерживать программы по разработке новых видов вакцин, в частности, пробиотической (ее еще называют "кефирной"). И мы сегодня также видим готовность поддержать те исследования, которые проводит ряд научно-исследовательских институтов Белоруссии и России по формированию вакцин против традиционных хронических бронхолегочных заболеваний, к победе над которыми подошли российские и белорусские исследователи.
— Если говорить о других программах, правда ли, например, что результаты программы в области ДНК-идентификации уже применяются правоохранительными органами?
— Да, программа уже применяется. Созданные технологии применены по заданиям Следственного комитета и МВД РФ почти в 70 расследованиях от Крыма до Владивостока. Более 30 из этих расследований привели к установлению искомого индивида.
Две из созданных генетических технологий особенно значимы, хотя, конечно, каждая из них по-своему важна и интересна. Также в рамках программы "ДНК-идентификация" разработан ряд генетических технологий, важных для криминалистических и медицинских исследований. Заметная часть технологий, созданных по программе "ДНК-идентификация", является импортоопережающей или вообще не имеющей аналогов в мире по комбинации практических полезных особенностей.
— Недавно вы сообщили, что к концу года будут представлены промежуточные результаты работы по созданию союзного медиахолдинга. Как вообще движется работа в этом направлении?
— Работа движется. Безусловно, мы хотим добиться, чтобы аудитория для союзных СМИ была более широкой, чтобы мы интересно рассказывали о нашей совместной истории и задачах сегодняшнего дня, чтобы мы находили те точки приложения внимания журналистов, которые глубже погружали бы нас в нашу совместную историю. Чтобы мы находили те исторические страницы, что были неизвестны миллионам людей, но знание которых нас делает богаче. Чтобы мы умели говорить о наших красотах, о природе России, Беларуси, об исторических местах, о непознанном. И чтобы мы информировали и об оперативной, политической и экономической повестке. Такая работа, конечно, предусматривает пересмотр и оптимизацию тех расходов, которые сегодня внесены в союзный бюджет.