Дмитрий Мезенцев поделился впечатлениями от ПМЭФ

— Работа движется. Безусловно, мы хотим добиться, чтобы аудитория для союзных СМИ была более широкой, чтобы мы интересно рассказывали о нашей совместной истории и задачах сегодняшнего дня, чтобы мы находили те точки приложения внимания журналистов, которые глубже погружали бы нас в нашу совместную историю. Чтобы мы находили те исторические страницы, что были неизвестны миллионам людей, но знание которых нас делает богаче. Чтобы мы умели говорить о наших красотах, о природе России, Беларуси, об исторических местах, о непознанном. И чтобы мы информировали и об оперативной, политической и экономической повестке. Такая работа, конечно, предусматривает пересмотр и оптимизацию тех расходов, которые сегодня внесены в союзный бюджет.