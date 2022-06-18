DDoS-атаки на ПМЭФ сравнили со Сталинградской битвой

«Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDos-атаками. Но мы справились, конечно. 140 гигабит в секунду мы атаки получили», - сказал он.

Накануне на ПМЭФ на 14:00 было намечено выступление президента РФ Владимира Путина. Из-за кибератак оно было перенесено на 15:00, а по факту началось в 15:40. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что происходили «очень массированные DDOS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ». В итоге была выведена из строя база участников форума, система аккредитации и допуска по бейджам.