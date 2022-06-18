DDoS-атаки на ПМЭФ сравнили со Сталинградской битвой

Иностранные хакеры «бомбили» инфраструктуру ПМЭФ «как Сталинград фашисты». DDoS-атаки достигали 140 гигабит в секунду. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, передает РИА Новости.
«Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDos-атаками. Но мы справились, конечно. 140 гигабит в секунду мы атаки получили», - сказал он.
По его словам, атаки шли с адресов США, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеша и других стран.
Он отметил, что оргкомитет ПМЭФ займется усилением IT-защиты.
Накануне на ПМЭФ на 14:00 было намечено выступление президента РФ Владимира Путина. Из-за кибератак оно было перенесено на 15:00, а по факту началось в 15:40. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что происходили «очень массированные DDOS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ». В итоге была выведена из строя база участников форума, система аккредитации и допуска по бейджам.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум( ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. На форум прибыли 14 тысяч гостей из 130 стран. Официальных представителей прислали 79 государств.