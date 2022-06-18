Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Иностранные хакеры «бомбили» инфраструктуру ПМЭФ «как Сталинград фашисты»

Майк Габриелян

Иностранные хакеры «бомбили» инфраструктуру ПМЭФ «как Сталинград фашисты». DDoS-атаки достигали 140 гигабит в секунду. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, передает РИА Новости.

DDoS-атаки на ПМЭФ сравнили со Сталинградской битвой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDos-атаками. Но мы справились, конечно. 140 гигабит в секунду мы атаки получили», - сказал он.

По его словам, атаки шли с адресов США, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Таиланда, Бангладеша и других стран.

Он отметил, что оргкомитет ПМЭФ займется усилением IT-защиты.

Накануне на ПМЭФ на 14:00 было намечено выступление президента РФ Владимира Путина. Из-за кибератак оно было перенесено на 15:00, а по факту началось в 15:40. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что происходили «очень массированные DDOS-атаки на интернет-ресурсы и систему аккредитации ПМЭФ». В итоге была выведена из строя база участников форума, система аккредитации и допуска по бейджам.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум( ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. На форум прибыли 14 тысяч гостей из 130 стран. Официальных представителей прислали 79 государств.

Экономика,ПМЭФ-2022,Антон Кобяков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители