В Петербурге завершился ПМЭФ

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) завершился в Петербурге в субботу. Он показал экономический суверенитет России и подтвердил статус востребованной площадки для обсуждения вопросов глобального миропорядка, считает советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

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"То главное, как нам кажется, что продемонстрировал ПМЭФ: он продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России, защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа. <...> Практически ПМЭФ подтвердил свой статус мировой востребованной площадки обсуждения глобальных вопросов мирового устройства. Это важно, мир уже стал многополярным", - рассказал он на сессии по итогам ПМЭФ.

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Обширная деловая программа форума за четыре дня включила 214 мероприятий, в пленарной сессии приняли участие главы четырех государств (Китая, Египта, Казахстана и России). Кобяков отметил, что указанное число мероприятий является большим с учетом того, что площадь Экспофорума ограничена.

"И я уже, наверное, в третий раз подчеркиваю, что мы уже в формат Экспофорума не вмещаемся, <...> нужна какая-то вторая очередь. И в этой связи обращаюсь к властям Петербурга - поддержать инициативу организаторов: расширить Экспофорум как минимум в два раза: мы уже не помещаемся", - подчеркнул он.

Одни из самых важных итогов ПМЭФ - экономические. Всего в этом году на форуме было заключено 691 соглашение на сумму 5,6 трлн рублей, что значительно больше уровня прошлого года - 3,8 трлн рублей.

Больше участников

Несмотря на сложную политическую обстановку, число участников ПМЭФ в этом году выросло на 1 тыс. человек - до 14 тыс. Как поделился с ТАСС своими ощущениями 87-летний корреспондент журнала "Светотехника" Ефим Лесман, который принимал участие в ПМЭФ с конца 1990-х годов, участников мероприятия год от года становилось все больше.

"С моей точки зрения, в каждом из них была своя изюминка. <...> На этом форуме тоже очень много нового и интересного, особенно мне понравилось, что представлены отдельные регионы России, я даже не могу отдать предпочтение какому-то из них, все очень интересные", - сказал он.

Что касается географии форума, его посетили представители 130 стран. Из них 79 государств прислали официальных представителей. При этом Кобяков отметил, что участвовали также представители всех стран, которые сейчас являются недружественными РФ. По его словам, подготовка к следующему форуму начнется уже с сегодняшнего дня.

"Следующее мероприятие ПМЭФ <...> будет наращивать допандемийный уровень участия", - уверен он.

Советник президента также добавил, что форум становится технологичнее.

"Если суммарно сложить мультимедийные экраны в этом году, получится чуть больше футбольного поля [площадь], свыше 100 тыс. кв. м застройки", - привел он пример.