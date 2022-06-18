На ПМЭФ приехали представители всех недружественных России стран

«Представители всех, в том числе, как мы их в настоящее время называем, недружественных стран, приняли участие. Всех без исключения», - сказал Кобяков.

При этом, по его словам, количество гостей из отдельных государств сократилось по сравнению с прошлыми форумами. Так, американцев на нынешнем мероприятии было в 10 раз меньше, чем в 2019 году, когда из США приехали 600 участников.