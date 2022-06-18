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35 минут назад

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приехали представители всех недружественных России стран

Майк Габриелян

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приехали представители всех недружественных России стран. Об этом рассказал ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает ТАСС. https://tass.ru/pmef-2022/14964611

На ПМЭФ приехали представители всех недружественных России стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Представители всех, в том числе, как мы их в настоящее время называем, недружественных стран, приняли участие. Всех без исключения», - сказал Кобяков.

При этом, по его словам, количество гостей из отдельных государств сократилось по сравнению с прошлыми форумами. Так, американцев на нынешнем мероприятии было в 10 раз меньше, чем в 2019 году, когда из США приехали 600 участников.

Ранее стало известно, что Петербургский форум посетили 14 тысяч участников из 130 стран. Официальных представителей прислали 79 государств.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня.

Экономика,ПМЭФ-2022,Антон Кобяков,
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