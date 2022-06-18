"Господь и грешников принимает". Кобяков о Киркорове на ПМЭФ

Ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков прокомментировал участие в нем певца Филиппа Киркорова.

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«А вот у вас Киркоров на Форум приехал... Ну и что Киркоров? Ну, приехал. Господь и грешников принимает», – заявил Кобяков.

Ранее правительство Ленинградской области и компания «Строительные решения», соучредителем которой является артист Филипп Киркоров, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса, передает РИА «Новости».

До этого общественный деятель, православный бизнесмен-меценат Сергий Алиев обратился в суд с иском против Филиппа Киркорова, обвинив певца в «осквернении поваленного креста». Кроме того, с просьбой проверить выступление в Генпрокуратуру обратился Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора.