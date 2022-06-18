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1 час назад

Кобяков отреагировал на участие Киркорова в ПМЭФ

Деловая газета "Взгляд"

Ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков прокомментировал участие в нем певца Филиппа Киркорова.

"Господь и грешников принимает". Кобяков о Киркорове на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А вот у вас Киркоров на Форум приехал... Ну и что Киркоров? Ну, приехал. Господь и грешников принимает», – заявил Кобяков.

Ранее правительство Ленинградской области и компания «Строительные решения», соучредителем которой является артист Филипп Киркоров, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса, передает РИА «Новости».

До этого общественный деятель, православный бизнесмен-меценат Сергий Алиев обратился в суд с иском против Филиппа Киркорова, обвинив певца в «осквернении поваленного креста». Кроме того, с просьбой проверить выступление в Генпрокуратуру обратился Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора.

Напомним, скандал вызвали концерты Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. В рамках шоу на сцене в качестве декорации был поваленный крест, на который взобрался артист.

Экономика,ПМЭФ-2022,Антон Кобяков,Филипп Киркоров,
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