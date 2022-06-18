На ПМЭФ анонсировали компьютерную игру о Смутном времени

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках дискуссии «Игры нового мира: перспективы развития игровой индустрии» представители отрасли обсудили будущее гейминга в России и анонсировали компьютерную игру по мотивам Смутного времени в России, пишут «Известия».

Фото: nsn.fm nsn.fm

По данным генерального директора АНО «Институт развития интернета» Алексея Гореславского, игровой рынок РФ насчитывает порядка 50 млн пользователей и конкурирует с телевидением по объему аудитории. Так, возраст большинства игроков на платформе Steam составляет от 30 лет и старше.

На форуме также рассказали об образовательных элементах гейминга на примере компьютерой игры «Смута». Она расскажет о Смутном времени в России, а в основу сюжета ляжет исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году. Разработчики получили грант «Института развития интернета» и планируют выпустить ее в конце 2023 года.