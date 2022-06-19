Дании предрекли «настоящий кризис газоснабжения»

Дании грозит «настоящий кризис газоснабжения». Об этом сообщает издание DR со ссылкой на отраслевого директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса.

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По его словам, цены на газ снова значительно растут, и это делает его производство намного дороже для датских компаний. Он добавил, что в результате товары становятся дороже, в том числе и для граждан страны.

Отмечается, что «незащищенные потребители», в перечень которых на 2022-2023 годы входят свыше 50 компаний, могут быть полностью или частично отключены от газоснабжения. Это приведет к закрытию предприятий, что негативно скажется, в частности, на уровне цен на продукты питания.