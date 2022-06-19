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48 минут назад

Дании предрекли «настоящий кризис газоснабжения»

Lenta.ru

Дании грозит «настоящий кризис газоснабжения». Об этом сообщает издание DR со ссылкой на отраслевого директора Конфедерации датской промышленности Троэльса Раниса.

Дании предрекли «настоящий кризис газоснабжения»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, цены на газ снова значительно растут, и это делает его производство намного дороже для датских компаний. Он добавил, что в результате товары становятся дороже, в том числе и для граждан страны.

Отмечается, что «незащищенные потребители», в перечень которых на 2022-2023 годы входят свыше 50 компаний, могут быть полностью или частично отключены от газоснабжения. Это приведет к закрытию предприятий, что негативно скажется, в частности, на уровне цен на продукты питания.

Ранее «Газпром» сообщил о проблемах с прокачкой газа в Европу, связанную с газопроводом «Северный поток». Компания не смогла своевременно получить из ремонта газоперекачивающие агрегаты от компании Siemens, из-за чего поставки покупателям были обеспечены в ограниченном объеме существенно меньше планового. Позже «Газпром» принял решение остановить эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая». Компания объяснила это окончанием срока межремонтной наработки.

Экономика,Siemens,Газпром,
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