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57 минут назад

За рубежом начался дефицит популярных продуктов

Lenta.ruиещё 2

За рубежом начался дефицит популярных продуктов на фоне неблагоприятной обстановки в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

За рубежом начался дефицит популярных продуктов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в Австралии обнаружили недостаток на прилавках салата-латука, из-за чего в сети ресторанов общественного питания KFC приняли решение добавлять в бургеры капусту. В свою очередь, в Японии пропали лук и салями, в Германии — бутылочное пиво, а в США — попкорн. Также появились сообщения о сокращении количества помидоров и картофеля, отметило издание.

Согласно материалу, данная ситуация объясняется несколькими факторами: погодными условиями, пандемией коронавируса, а также геополитической обстановкой, сложившейся на фоне специальной военной операции России на Украине.

Стало известно об уходе Mango из России

В марте эксперты из организации Farmers for Climate Action предупредили жителей Австралии о возможной нехватке продуктов из-за глобального потепления. По словам автора исследования Стивена Бэртоса, экстремальные погодные явления могут серьезно нарушить логистические цепочки, если хотя бы два из них произойдут в одно время. «Изменение климата сделало цепочку продовольственного снабжения уязвимее, чем мы предполагали», — отметил он, добавив, что дефицит также приведет к увеличению цен.

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