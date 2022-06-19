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1 час назад

В США спрогнозировали сроки снижения инфляции до двух процентов

Lenta.ru

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер (входит структуру Федеральной резервной системы) спрогнозировала сроки снижения инфляции в США до двух процентов. Она отметила в эфире телеканала CBS, что это займет «пару лет», передает РИА Новости.

В США спрогнозировали сроки снижения инфляции до двух процентов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В настоящее время в стране для сдерживания роста цен ФРС на этой неделе подняла ключевую ставку на рекордные 75 базисных пунктов и планирует дальнейшие повышения. Руководитель банка заявила, что необходимо справиться с избыточным спросом посредством приведения в соответствии с ним монетарной политики.

«Необходимо также, чтобы предложение вернулось, был лучший баланс. Поэтому мы не увидим сразу инфляции в 2 процента. На это уйдет пара лет, но она будет снижаться», — сказала Местер.

Ранее 19 июня министр финансов США Джанет Йеллен признала, что американским властям не удастся быстро снизить высокую инфляцию. По ее словам, ожидается замедление экономики, однако это не приведет к неизбежной рецессии.

Экономика,Лоретта Местер,Джанет Йеллен,ФРС,
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