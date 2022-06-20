Дерипаска: санкции против РФ потеряли эффективность

"Я в санкциях уже давно, как и многие компании, которые со мной связаны. Эти санкции - это все таки война. Но надо честно сказать, что рестрикции исчерпали себя и по большей части уже не принесут проблем", - сказал он. Бизнесмен не исключил при этом, что между Россией и странами Запада может произойти серьезный сдвиг в культурной и в политической областях, а также в сфере безопасности, и кибербезопасности. Хотя он отметил, что "хотел бы верить, что часть экономических отношений между РФ и Западом будет восстановлена, вопрос только - на каких условиях и как быстро".