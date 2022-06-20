Дерипаска: санкции против РФ потеряли эффективность

Российский миллиардер Олег Дерипаска считает, что санкции против РФ как мера воздействия исчерпали себя и потеряли эффективность. Об этом он сообщил в понедельник в интервью агентству Anadolu.
"Я в санкциях уже давно, как и многие компании, которые со мной связаны. Эти санкции - это все таки война. Но надо честно сказать, что рестрикции исчерпали себя и по большей части уже не принесут проблем", - сказал он. Бизнесмен не исключил при этом, что между Россией и странами Запада может произойти серьезный сдвиг в культурной и в политической областях, а также в сфере безопасности, и кибербезопасности. Хотя он отметил, что "хотел бы верить, что часть экономических отношений между РФ и Западом будет восстановлена, вопрос только - на каких условиях и как быстро".
Комментируя текущую ситуацию в международных торговых отношениях, Дерипаска отметил, что актуальным является вопрос проработки новых соглашений, в том числе в вопросах разрешения споров. "В дальнейшем, я думаю, должны быть подписаны более глубокие соглашения, с точки зрения защиты инвестиций, с точки зрения определения того, каким образом будут урегулироваться споры. Раньше России было просто идти в международные арбитражи, а сейчас для многих российских компаний даже юристы недоступны", - указал он.
Россия в нынешних условиях, по словам Дерипаски, "делает ставку на новые направления, [в частности] Юго-Восточную Азию и Китай", а также Индию. Москва укрепляет отношения с Каспийским регионом, а также с Турцией, странами Северной Африки и Ближнего Востока.
Дерипаска, отмечает агентство, напомнил, что в России сейчас остро стоит вопрос комплектующих для автопрома. "Турция, надо сказать, имеет хорошие наработки по обеспечению европейской автомобильной индустрии. И я считаю очень хорошим вариантом развитие компонентой базы в Турции, используя российское сырье, с последующим частичным возвращением части компонентов на сборочные заводы в Россию", - сказал он. Для реализации этой перспективы, по его словам, идет оценка со стороны нескольких крупных компаний.
Российский бизнесмен напомнил и о том, что Турция закупает большое количество зерна. "Мука уходит дальше на продажу, корма идут соответственно на турецкий рынок. Нужно углублять переработку сельхозтоваров, которые идут из России, а раньше шли с Украины", - сказал Дерипаска. Он, однако, отметил, что на данный момент все еще существуют логистические трудности, которые не дают однозначно оценить перспективу такой работы и сотрудничества.