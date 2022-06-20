ФРГ запустит «болезненную» схему экономии газа

Из-за сокращения поставок газа из России власти Германии планируют сжигать больше угля, а также стимулировать местную промышленность отказываться от использования голубого топлива. Об этом пишет издание Euractiv.

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«Ситуация серьезная. Поэтому мы еще больше усиливаем меры предосторожности и предпринимаем дополнительные шаги по сокращению потребления газа. <...> в хранилища необходимо закачивать больше газа. Иначе зимой будет очень непросто», — министра экономики Германии Роберта Хабека, слова которого приводит издание.

Кроме того, правительство ФРГ решило не продлевать срок службы своих последних ядерных реакторов после даты их отключения 31 декабря 2021 года. В то же время планируется увеличение нагрузки на угольные электростанции.

«Это болезненная мера, но в текущей ситуации нам просто необходимо сократить потребление газа», — подчеркнуло министр экономики Германии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны Европы начали вынужденно использовать газ из резервных хранилищ, предназначенных для потребления в зимний сезон, из-за сокращения поставок топлива из России.