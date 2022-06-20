В Кремле назвали условие для поставок газа Европе

«Какие-то турбины не могут быть возвращены. Европейцы их не возвращают на место. Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», — заявил Песков и отметил, что отремонтировав и вернув на место необходимое оборудование, Европа выполнит условие для возобновления поставок российского газа.