Россия готова поставлять газ по «Северному потоку» в полном объеме, однако для этого Европе следует вернуть отремонтированные турбины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается максимально надежным поставщиком. По его словам, с технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз.

«Перекачивающие мощности, а именно турбины должны проходить капитальный ремонт. Какие-то турбины не могут быть возвращены. Европейцы их не возвращают на место. Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», - отметил Песков.

Он заявил, что у России «есть газ, он готов к поставкам».

«Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами», - указал представитель Кремля.

На прошлой неделе «Газпром» принял решение остановить две турбины на «Северном потоке». В этой связи прокачка по газопроводу сократилась на 100 млн куб. м за сутки.