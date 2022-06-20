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1 час назад

«Газ у России есть»: в Кремле поставили Европе условие

Лера Букина

Россия готова поставлять газ по «Северному потоку» в полном объеме, однако для этого Европе следует вернуть отремонтированные турбины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия остается максимально надежным поставщиком. По его словам, с технологической точки зрения механическая инфраструктура этого трубопровода страдает из-за санкций, которые ввел Европейский союз.

«Перекачивающие мощности, а именно турбины должны проходить капитальный ремонт. Какие-то турбины не могут быть возвращены. Европейцы их не возвращают на место. Именно это является причиной того, что просто нечем перекачивать. Это рукотворный кризис. Он создан руками ЕС», - отметил Песков.

Он заявил, что у России «есть газ, он готов к поставкам».

«Но европейцы должны отдать то самое железо и отремонтировать железо в соответствии с их обязательствами», - указал представитель Кремля.

На прошлой неделе «Газпром» принял решение остановить две турбины на «Северном потоке». В этой связи прокачка по газопроводу сократилась на 100 млн куб. м за сутки.

В Германии рассказали о газовом «армрестлинге» с Россией

Как сообщало агентство Reuters, ссылаясь на представителя канадского министерства природных ресурсов, правительство Канады «активно обсуждает» с Германией ситуацию с оборудованием для газопровода «Северный поток».

Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Газпром,ЕС,
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