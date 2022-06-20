Эстонцам запретили ввозить из России алкоголь и мебель

Эстония вводит запрет для частных лиц на ввоз из России подсанкционных товаров, в том числе водку и стулья. Об этом пишет «Лента.ру».

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«С 10 июля товары, происходящие из России или вывозимые из России, больше нельзя ввозить или перемещать в Эстонию. Ограничения распространяются и на обычных пассажиров», – говорится в сообщении налогово-таможенного департамента Эстонии.

Как уточняется, в перечень входит продукция, которая приносит России «существенный доход» и помогает финансировать расходы на военную операцию. Таким образов, ввозить нельзя будет алкоголь крепостью ниже 80 градусов — водку, пиво, вино, виски, ликеры и другие спиртные напитки. Также нельзя будет привезти древесину и изделия из дерева, мебель и удобрения.

Отмечается, что нарушение запрета будет считаться преступлением, расследовать которое будет полиция безопасности. Санкции также распространяются на вывоз в РФ товаров, отнесенных к предметам роскоши, в том числе некоторых изделий бытовой электроники.