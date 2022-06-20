Die Welt: мир вступает в эру дефицита и кризиса

События на Украине и пандемия COVID-19 ускорили приближение эры дефицита и кризиса в мире. Данное мнение высказали журналисты немецкого издания Die Welt.

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Авторы статьи отметили, что нынешний кризис в мире назревал уже многие годы, а пандемия коронавируса и события на Украине лишь ускорили его наступление. Основными же его причинами, по мнению немецких журналистов, являются старение населения, нехватка ресурсов и процесс деглобализации.

Также авторы статьи уверены, что в мире наступил конец эры дешевого производства. Последние 30 лет на планете царила благоприятная для промышленности конъюнктура: в возрастной структуре населения преобладали трудоспособные люди, ресурсы и энергия были дешевы. Кроме того, импульс экономическому развитию дало падение железного занавеса, включение Китая в мировую экономику и либерализация торговли.