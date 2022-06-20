Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
1 час назад

Die Welt: мир вступает в эру дефицита и кризиса

Елена Прошина

События на Украине и пандемия COVID-19 ускорили приближение эры дефицита и кризиса в мире. Данное мнение высказали журналисты немецкого издания Die Welt.

Die Welt: мир вступает в эру дефицита и кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы статьи отметили, что нынешний кризис в мире назревал уже многие годы, а пандемия коронавируса и события на Украине лишь ускорили его наступление. Основными же его причинами, по мнению немецких журналистов, являются старение населения, нехватка ресурсов и процесс деглобализации.

Также авторы статьи уверены, что в мире наступил конец эры дешевого производства. Последние 30 лет на планете царила благоприятная для промышленности конъюнктура: в возрастной структуре населения преобладали трудоспособные люди, ресурсы и энергия были дешевы. Кроме того, импульс экономическому развитию дало падение железного занавеса, включение Китая в мировую экономику и либерализация торговли.

Но теперь данная эпоха подошла к концу и события на Украине только лишний раз это продемонстрировали, показав насколько легко сегодня могут нарушиться цепочки поставок, а тенденция к удешевлению производства может привести к рискам для безопасности, подчеркнули авторы статьи.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители