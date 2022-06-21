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1 час назад

Глава ЕК: ЕС может заместить поставки по "Северному потоку" экономией на отоплении жилья

ТАССиещё 3

Снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу "Северный поток". Такое мнение выразила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в опубликованном во вторник интервью испанской газете elDiario.

В ЕС предложили способ заместить поставки по «Севпотоку»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Энергоэффективность и энергосбережение играют важную роль, - подчеркнула глава ЕК. - Если мы снизим температуру [в батареях] отопления на два градуса в среднем в Европе или [температурный режим] кондиционера, Европа заместила бы все поставки "Северного потока". "Мы уже сократили российские поставки [газа] в первом квартале этого года на 30%", - уточнила она.

"На последнем Европейском совете мы решили, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы должны рассмотреть полную реформу рынка электроэнергии", - продолжала фон дер Ляйен.

По ее версии, санкции ЕС против РФ являются эффективными.

"Сейчас главное состоит в том, чтобы посмотреть на недочеты, - добавила она. - Это важная работа". "Это вопросы, которые мы обсуждаем между собой, и я думаю, что мы обсудим это и на следующем саммите Группы семи", - сказала председатель ЕК.

Совет ЕС 3 июня принял шестой пакет санкций против Москвы, включающий отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России. Запрет морских поставок нефти отложен до начала декабря, нефтепродуктов - до февраля 2023 года. Временные исключения из эмбарго предусмотрены для импорта по трубопроводам для тех государств ЕС, которые ввиду географического положения сильно зависят от поставок из РФ и не имеют альтернатив. В МИД России заявили, что шестой пакет санкций будет иметь саморазрушительный для Евросоюза эффект.

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