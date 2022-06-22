Китай выиграл из-за конфликта России с Европой

Дешевая российская нефть проникает в самые отдаленные уголки нефтеперерабатывающего сектора Китая. Покупатели из прибрежных и внутренних регионов скупают нефтяные грузы, недоступные США и Европе, пишет Bloomberg.

В мае китайские компании, зарегистрированные в девяти регионах страны, импортировали рекордное количество нефти из России. Отгрузки достигли наибольшего количества организаций с января 2020 года — это позволяет предположить, что Россия находит новых клиентов на крупнейшем рынке Азии.

Как отмечают эксперты, Азия стала главным выгодоприобретателем конфликта России с Украиной и с Западом. Китай и Индия получили рекордное количество российского «черного золота» после того, как США, Великобритания и ЕС ввели санкции против Москвы и начали отказываться от ее энергоресурсов.