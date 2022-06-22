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1 час назад

Китай выиграл из-за конфликта России с Европой

Инвест-Форсайтиещё 1

Дешевая российская нефть проникает в самые отдаленные уголки нефтеперерабатывающего сектора Китая. Покупатели из прибрежных и внутренних регионов скупают нефтяные грузы, недоступные США и Европе, пишет Bloomberg.

Китай выиграл из-за конфликта России с Европой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В мае китайские компании, зарегистрированные в девяти регионах страны, импортировали рекордное количество нефти из России. Отгрузки достигли наибольшего количества организаций с января 2020 года — это позволяет предположить, что Россия находит новых клиентов на крупнейшем рынке Азии.

Как отмечают эксперты, Азия стала главным выгодоприобретателем конфликта России с Украиной и с Западом. Китай и Индия получили рекордное количество российского «черного золота» после того, как США, Великобритания и ЕС ввели санкции против Москвы и начали отказываться от ее энергоресурсов.

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