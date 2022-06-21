Сейчас США работают над механизмом, который сократит доходы России от продажи нефти. Об этом рассказала американский министр финансов Джанет Йеллен во время визита в Канаду. Соединённые Штаты и партнёры собираются ввести ценовой лимит на топливо, но при этом расширить его поставки. Ранее Вашингтон уже попросил поставщиков со всего мира увеличить добычу нефти, чтобы замедлить рост цен на чёрное золото.

По словам главы Минфина США, ценовой лимит позволит европейским компаниям и дальше страховать поставки нефти из России. Это будет своего рода исключением из санкций, отметила Йеллен.

При этом механизм расширит и усилит энергетические ограничения, которые ввели США, Евросоюз (ЕС) и Великобритания, сказала министр.

Она заявила, что американские власти и дружественные им страны активно работают над этим проектом, чтобы осуществить его в ближайшее время. Сейчас союзники США, прежде всего страны ЕС, переживают рекордную инфляцию, которая начала ускоряться после отказа от российского топлива, заключила глава финансового ведомства.

19 июня министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм объявила, что правительство страны обратилось к странам — поставщикам энергоресурсов с просьбой нарастить объёмы добываемых нефти и газа. По словам Грэнхолм, таким образом Вашингтон планирует сбить растущие с каждым днём цены на топливо. Сейчас Штаты для этого продают нефть из собственных резервов, но те быстро истощаются.

Ранее эксперты независимого финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) выяснили, что Россия получила €93 млрд на продаже ископаемого топлива за первые 100 дней военной операции на Украине, которая началась 24 февраля. Основная часть (61%) экспорта пришлась на поставки в ЕС вопреки санкциям. Европейские страны заплатили России за ресурсы €57 млрд.