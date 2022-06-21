WSJ: Индия призывает свои нефтяные компании закупать российскую нефть

Правительство Индии призывает государственные нефтяные компании покупать в больших объемах поставляемую со скидкой российскую нефть. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких представителей руководства индийских нефтяных компаний.
Как рассказали собеседники издания, в последние недели чиновники настоятельно рекомендовали им найти способы продолжить закупки и воспользоваться текущей ценой на нефть из России. Один из топ-менеджеров сообщил, что государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation в настоящий момент обсуждает с "Роснефтью" новые контракты на поставку.
Представитель индийского правительства в свою очередь отрицает достоверность этих сведений.
"Мы не вмешиваемся и не руководим [действиями] компаний в их коммерческих сделках. Наша работа заключается в разработке политики, а не в указании компаниям, что покупать, а что нет", - заявил он газете.
The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической фирмы Kpler отмечает, что с начала специальной военной операции РФ на Украине Индия увеличила импорт российской нефти более чем в 25 раз. Как поясняет газета, приобретение нефти из России по сниженной цене является серьезным макроэкономическим преимуществом для Индии, так как страна не производит достаточно собственной энергии для внутреннего потребления.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, в апреле Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России на фоне отказа ряда европейских стран от импорта российского топлива из-за ситуации на Украине. В мае разрыв в пользу Азии по данному показателю увеличился. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай.