Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 54.71EUR 57.46
Войти в почту
1 час назад

WSJ: Индия призывает свои нефтяные компании закупать российскую нефть

ТАССиещё 2

Правительство Индии призывает государственные нефтяные компании покупать в больших объемах поставляемую со скидкой российскую нефть. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких представителей руководства индийских нефтяных компаний.

WSJ: Индия призывает свои нефтяные компании закупать российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали собеседники издания, в последние недели чиновники настоятельно рекомендовали им найти способы продолжить закупки и воспользоваться текущей ценой на нефть из России. Один из топ-менеджеров сообщил, что государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation в настоящий момент обсуждает с "Роснефтью" новые контракты на поставку.

Представитель индийского правительства в свою очередь отрицает достоверность этих сведений.

"Мы не вмешиваемся и не руководим [действиями] компаний в их коммерческих сделках. Наша работа заключается в разработке политики, а не в указании компаниям, что покупать, а что нет", - заявил он газете.

The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической фирмы Kpler отмечает, что с начала специальной военной операции РФ на Украине Индия увеличила импорт российской нефти более чем в 25 раз. Как поясняет газета, приобретение нефти из России по сниженной цене является серьезным макроэкономическим преимуществом для Индии, так как страна не производит достаточно собственной энергии для внутреннего потребления.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, в апреле Азия впервые обогнала Европу по объему закупок нефти у России на фоне отказа ряда европейских стран от импорта российского топлива из-за ситуации на Украине. В мае разрыв в пользу Азии по данному показателю увеличился. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай.

Экономика,Роснефть,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители