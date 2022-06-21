WSJ: Индия призывает свои нефтяные компании закупать российскую нефть

Правительство Индии призывает государственные нефтяные компании покупать в больших объемах поставляемую со скидкой российскую нефть. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на нескольких представителей руководства индийских нефтяных компаний.

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Как рассказали собеседники издания, в последние недели чиновники настоятельно рекомендовали им найти способы продолжить закупки и воспользоваться текущей ценой на нефть из России. Один из топ-менеджеров сообщил, что государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation в настоящий момент обсуждает с "Роснефтью" новые контракты на поставку.

Представитель индийского правительства в свою очередь отрицает достоверность этих сведений.

"Мы не вмешиваемся и не руководим [действиями] компаний в их коммерческих сделках. Наша работа заключается в разработке политики, а не в указании компаниям, что покупать, а что нет", - заявил он газете.

The Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической фирмы Kpler отмечает, что с начала специальной военной операции РФ на Украине Индия увеличила импорт российской нефти более чем в 25 раз. Как поясняет газета, приобретение нефти из России по сниженной цене является серьезным макроэкономическим преимуществом для Индии, так как страна не производит достаточно собственной энергии для внутреннего потребления.