The Irish Times назвала сумму замороженных Ирландией российских активов

В том же месяце министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что страна может направить более одного миллиарда евро из замороженных активов России на восстановление Украины. По его словам, с таким предложением выступали некоторые страны-члены ЕС. Ковени добавил, что перед утверждением этого решения нужно провести широкое обсуждение. Представители оппозиции предложили использовать замороженные деньги на гуманитарную помощь украинским беженцам, которые находятся в Ирландии.