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41 минуту назад

Ирландия заморозила российские активы на сумму 1,7 миллиарда евро

Lenta.ru

Газета The Irish Times назвала сумму замороженных Ирландией российских активов. По данным Центробанка республики, совокупный объем оценивается в 1,72 миллиарда евро.

The Irish Times назвала сумму замороженных Ирландией российских активов
Фото: WIKIPEDIAWIKIPEDIA

Согласно материалу, большая часть замороженных активов приходится на различные фонды и компании, связанные с физическими и юридическими лицами, против которых ввели санкции.

В апреле объем подлежавших заморозке российских активов в Ирландии оценивался на уровне 840 миллионов евро, уточнили в The Irish Times.

В том же месяце министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени заявил, что страна может направить более одного миллиарда евро из замороженных активов России на восстановление Украины. По его словам, с таким предложением выступали некоторые страны-члены ЕС. Ковени добавил, что перед утверждением этого решения нужно провести широкое обсуждение. Представители оппозиции предложили использовать замороженные деньги на гуманитарную помощь украинским беженцам, которые находятся в Ирландии.

Экономика,ЕС,
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