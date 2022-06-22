Отменят ли доллар: эксперт прокомментировал «аферу века»

Экономист прокомментировал «тайный план золотого миллиарда», сообщает ИА DEITA.RU.

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В последнее время ряд российских публицистов высказывают мнение, что США может внезапно объявить о переходе на электронные деньги без возможности конвертации обычных бумажных денег и сбережений на банковских счетах в долларах в новый вид валюты. Таким образом, по мнению публицистов, финансовые власти Америки надеются обнулить долги - списать огромный государственный долг, который превысил уже 20 триллионов долларов. «Аферу века» DEITA.RU прокомментировал экономист, финансовый консультант Максим Кривелевич.

- Максим Евсеевич, как вы прокомментируете версию, которую озвучивают известные публицисты от экономики, например, Андрей Фурсов, о том, что американцы вот-вот отменят хождение бумажного доллара, все переведут в электронную валюту, а все бумажные доллары обнулят?

- Ну что сказать. Не хочется обижать авторов этой дамской прозы, но, как правило, все романы о великой любви, в том числе о любви наших патриотов к безвременному концу доллара, они заканчиваются несчастной любовью и групповым самоубийством. К чему мы совершенно никого не призываем

Понятно, что долларовая система поддержана самым главным – доверием. Пока доверие к американской экономике сильнее, чем ко всем остальным экономикам, доллар будет главной мировой валютой.