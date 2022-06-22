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1 час назад

Отменят ли доллар: эксперт прокомментировал «аферу века»

Deita.ru

Экономист прокомментировал «тайный план золотого миллиарда», сообщает ИА DEITA.RU.

Отменят ли доллар: эксперт прокомментировал «аферу века»
Фото: ТАССТАСС

В последнее время ряд российских публицистов высказывают мнение, что США может внезапно объявить о переходе на электронные деньги без возможности конвертации обычных бумажных денег и сбережений на банковских счетах в долларах в новый вид валюты. Таким образом, по мнению публицистов, финансовые власти Америки надеются обнулить долги - списать огромный государственный долг, который превысил уже 20 триллионов долларов. «Аферу века» DEITA.RU прокомментировал экономист, финансовый консультант Максим Кривелевич.

Эксперт рассказал, когда закончится «золотой век» доллара

- Максим Евсеевич, как вы прокомментируете версию, которую озвучивают известные публицисты от экономики, например, Андрей Фурсов, о том, что американцы вот-вот отменят хождение бумажного доллара, все переведут в электронную валюту, а все бумажные доллары обнулят?

- Ну что сказать. Не хочется обижать авторов этой дамской прозы, но, как правило, все романы о великой любви, в том числе о любви наших патриотов к безвременному концу доллара, они заканчиваются несчастной любовью и групповым самоубийством. К чему мы совершенно никого не призываем

Понятно, что долларовая система поддержана самым главным – доверием. Пока доверие к американской экономике сильнее, чем ко всем остальным экономикам, доллар будет главной мировой валютой.

Причем совсем необязательно, чтобы американская экономика чувствовала себя хорошо. Она должна чувствовать себя лучше, чем все остальные. Если у кого-то легкая простуда, а у остальных тяжелая диарея, то человек с простудой выглядит самым здоровым.

Экономика,Андрей Фурсов,
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