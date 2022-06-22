Стало известно о готовности Литвы перекрыть газ в Калининград

Литва может попытаться перекрыть газопровод «Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград». Об этом в своей статье для издания Advance написал хорватский журналист Антун Роша со ссылкой на собственные источники. По его словам, Вильнюс вслед за ограничением транзита товаров в Калининградскую область хочет ещё и остановить поставки голубого топлива в регион.

Оправдать свои действия прибалтийская страна собирается санкциями Евросоюза, которые надо исполнять. В то же время для Москвы перекрытие газа в Калининград будут выглядеть антироссийским шагом, указал Роша.

17 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литовские железные дороги поставили власти региона перед фактом: с 18 июня они перестанут принимать грузы, идущие в регион и из него. По предварительным оценкам, 40–50% грузов, которые курсировали между Калининградской областью и другими регионами России, перевозили именно через территорию Литвы.

В свою очередь литовское правительство заявило, что получило новые разъяснения от Европейской комиссии и согласовало свои действия с ней. Теперь на товары, которые запрещены к ввозу в ЕС из-за санкций, не распространяется исключение о калининградском транзите.

21 июня Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров ещё и на грузовой автомобильный транзит. Доставлять такие грузы теперь придётся по морю или воздуху.