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2 часа назад

Правительство Польши: республика "переживет" без газа РФ, хранилища полностью заполнены

Газета.Ruиещё 4

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что республика «способна пережить» отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы можем выжить в условиях отсутствия поставок российского газа. Долгосрочный контракт с «Газпромом» должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%», — рассказал Наимский.

Польша отказалась покупать российский газ

Он отметил, что национальная инфраструктура позволяет стране импортировать газ из других стран в условиях отсутствия российского «голубого топлива».

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью газете The Financial Times призвал Европу готовиться к отключению от российского газоснабжения в ближайшую зиму.

Он считает, что российские власти могут использовать энергоресурсы в качестве рычага политического давления. Бироль назвал оправданными действия европейских правительств по расконсервированию угольных энергостанций.

Экономика,Видео,Петр Наимский,Фатих Бироль,Международное энергетическое агентство,Газпром,
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