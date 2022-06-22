Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что республика «способна пережить» отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100%. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы можем выжить в условиях отсутствия поставок российского газа. Долгосрочный контракт с «Газпромом» должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%», — рассказал Наимский.
Он отметил, что национальная инфраструктура позволяет стране импортировать газ из других стран в условиях отсутствия российского «голубого топлива».
Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью газете The Financial Times призвал Европу готовиться к отключению от российского газоснабжения в ближайшую зиму.
Он считает, что российские власти могут использовать энергоресурсы в качестве рычага политического давления. Бироль назвал оправданными действия европейских правительств по расконсервированию угольных энергостанций.