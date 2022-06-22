«Мы можем выжить в условиях отсутствия поставок российского газа. Долгосрочный контракт с «Газпромом» должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%», — рассказал Наимский.