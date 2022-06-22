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1 час назад

Российская промышленность утратила оптимизм

Lenta.ru

Индекс промышленного оптимизма в России, оценка которого проводится Институтом Гайдара, вернулся на значения марта 2022 года, минимальные с апреля 2020-го, сообщает «Коммерсантъ». В первую очередь компании разочаровало ухудшение продаж.

Российская промышленность утратила оптимизм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор исследования Сергей Цухло отметил, что это значение пока далеко от пика в 57 процентов два года назад, но, вероятнее, основные проблемы еще впереди. По данным института, в июне промышленность даже отказалась от повышения цен, чтобы оживить спрос, но это не помогло. Так что в июле ситуация может ухудшиться.

Из-за дефицита готовой продукции в июне промышленность нарастила выпуск по сравнению с периодом с марта по май, что позволило снизить показатель до 12 процентов, но в июле-августе новых увеличений не планируется.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников предупредил, что Россия скатывается к дефляционной спирали. Речь идет о том, что снижение цен провоцируется снижением спроса со стороны населения, что связано со снижением доходов. Этот процесс снижает объем производства, что приводит только к новому снижению доходов и падению спроса.

Одной из причин такой динамики является крепкий рубль, усилия правительства по остановке его роста пока не дают результатов. В среду, 22 июня, он рос до уровня выше 53 рублей за доллар.

Экономика,Сергей Цухло,Максим Решетников,Коммерсант,Минэкономразвития,
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