Раскрыто местонахождение золотого запаса России

«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас», - отметил Моисеев.