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41 минуту назад

Раскрыто местонахождение золотого запаса России

Лера Букина

Запасы золота хранятся в России, их объемы лишь растут. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета Федерации, передает РИА Новости.

Раскрыто местонахождение золотого запаса России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заверил, что это золото никогда не переводили за рубеж .

Во время заседания сенатор, экс-глава Совета министров СССР Николай Рыжков выразил опасения из-за сообщений о якобы выводе запасов золота России в Великобританию.

«Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас», - отметил Моисеев.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз обсуждает возможность введения ограничений, связанных с российским золотом. Официальные лица, знакомые с дискуссиями, подтвердили тот факт, что в отношении российского золота могут ввести рестрикции. По словам источника, знакомого с работой над санкциями, Еврокомиссия работает над включением золота в возможный список санкций, но пока неизвестно, получится ли запретить импорт или экспорт золота из России.

Экономика,Николай Рыжков,Алексей Моисеев,Еврокомиссия,Совет Федерации,ЕС,
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