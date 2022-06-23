Экономика обанкротившейся страны «полностью рухнула»

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что страна, объявившая о банкротстве в середине апреля, сейчас столкнулась с серьезнейшим экономическим коллапсом. Слова главы государства приводит The Economic Times.

В настоящее время в государстве отсутствуют бензин и другие виды топлива, лекарства, а также импортные продовольственные товары.

«Сейчас мы столкнулись с гораздо более серьезной ситуацией, помимо нехватки топлива, газа, электричества и продовольствия. Наша экономика полностью рухнула. Это самая серьезная проблема, которая стоит перед нами сегодня», — сообщил премьер-министр.

Шри-Ланка столкнулась с худшим финансовым кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. Из-за дефицита денежных средств страна не может покупать импортируемую нефть и пытается найти наличные деньги, чтобы заплатить за топливо. Однако поставщики по всему миру отказываются отгружать нефть в Шри-Ланку, поскольку долг крупнейшей нефтегазовой компании страны Ceylon Petroleum Corporation на сегодняшний день составляет 700 миллионов долларов.