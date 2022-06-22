Путин обвинил Запад в безответственной экономической политике

«Происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортно-логистические цепочки. И все это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран», – цитирует Путина ТАСС.