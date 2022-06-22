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48 минут назад

Путин обвинил Запад в безответственной экономической политике

Деловая газета "Взгляд"иещё 7

Страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка и бесконтрольную эмиссию, заявил президент России Владимир Путин.

«Происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортно-логистические цепочки. И все это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран», – цитирует Путина ТАСС.

«Как результат – проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты», – добавил он.

Путин заявил, что в России прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.

Бизнесмены стран БРИКС развивают свой бизнес в непростых условиях, когда Запад пренебрегает базовыми принципами рыночной экономики. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран БРИКС, добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин готовится к саммиту БРИКС, «который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу».

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