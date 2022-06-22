Путин готовит замену доллару

Президент России Владимир Путин объявил о проработке вопроса для создания международной резервной валюты. Об этом Путин сообщил на приветствии участникам делового форума БРИКС .

Также Путин отметил, что предпринимателям приходится заниматься развитием бизнеса в непростых условиях. Путин отметил, что «западные партнеры проводят безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов».

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах. Доверие к резервным валютам и финансовой системе Запад подорвал заморозкой зарубежных активов РФ, заявил он.