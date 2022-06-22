Путин готовит замену доллару

Президент России Владимир Путин объявил о проработке вопроса для создания международной резервной валюты. Об этом Путин сообщил на приветствии участникам делового форума БРИКС.
«Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран „пятерки“. Идет расширение географии использования российской платежной системы „Мир“. Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран» — сообщил Владимир Путин.
Также Путин отметил, что предпринимателям приходится заниматься развитием бизнеса в непростых условиях. Путин отметил, что «западные партнеры проводят безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка, бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов».
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что все больше стран стали сомневаться в том, стоит ли хранить свои сбережения в долларах. Доверие к резервным валютам и финансовой системе Запад подорвал заморозкой зарубежных активов РФ, заявил он.