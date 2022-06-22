Глава ФРС признал ситуацию на Украине не основной причиной инфляции в США

"Я бы сказал, что рост цен на сырьевые товары явно связан с войной на Украине. Эта составляющая инфляции, разумеется, была бы гораздо ниже, если бы не война на Украине. Наши инструменты работают над спросом, для наших инструментов работа тут заключается в том, чтобы сделать спрос более умеренным, более сбалансированным с предложением. Я не думаю, что у нас есть ответ на высокие цены на нефть, связанные с ситуацией с нефтью в мире", - ответил Пауэлл.