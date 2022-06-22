Глава ФРС признал ситуацию на Украине не основной причиной инфляции в США

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центрального банка) США Джером Пауэлл в среду на слушаниях в одном из комитетов Сената Конгресса США заявил, что не считает действия РФ на Украине основной причиной инфляции в США.
Как отметил во время слушаний сенатор-республиканец Билл Хагерти (от штата Теннесси), с февраля инфляция в США увеличилась на 1,6%, составив 8,6%.
"Учитывая то, как выросла инфляция за последние 18 месяцев, можете ли вы сказать, что война на Украине является основной движущей силой инфляции в Америке?" - спросил законодатель. "Нет, инфляция была высокой раньше, безусловно, раньше того, как началась война на Украине", - ответил Пауэлл.
"Я рад это слышать. Администрация [президента США Джо] Байдена, судя по всему, намерена снять с себя вину и совсем недавно, буквально в прошлое воскресенье, распространила дезинформацию о том, что вторжение [президента РФ Владимира] Путина на Украину "является основной движущей силой инфляции". Я рад, что вы согласны со мной в том, что это не так", - заявил на это Хагерти.
Позднее демократ Кирстен Синема (от штата Аризона) поинтересовалась, в какой степени, по мнению главы ФРС, ситуация на Украине повлияла на рост инфляции в США.
"Я бы сказал, что рост цен на сырьевые товары явно связан с войной на Украине. Эта составляющая инфляции, разумеется, была бы гораздо ниже, если бы не война на Украине. Наши инструменты работают над спросом, для наших инструментов работа тут заключается в том, чтобы сделать спрос более умеренным, более сбалансированным с предложением. Я не думаю, что у нас есть ответ на высокие цены на нефть, связанные с ситуацией с нефтью в мире", - ответил Пауэлл.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США и их союзники ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.
Байден ранее неоднократно объяснял рост цен в США и в мире тем, что на ситуацию оказал влияние кризис вокруг Украины. Кроме того, он утверждал, что инфляция в США в целом бьет рекорды из-за действий России. Российский лидер в свою очередь подчеркивал, что Запад пытается свалить на Россию вину за повышение цен на энергоносители в мире.