Польша заявила о способности выжить без российского газа

Польша способна выжить без поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100 процентов, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на форуме с участием представителей ЕС и США, посвященном ситуации вокруг Украины. Его цитирует РИА Новости.

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«Мы можем выжить в условиях отсутствия поставок российского газа. Долгосрочный контракт с &quo"Газпромом" должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100 процентов», — сообщил Наимский.

Представитель правительства добавил, что инфраструктура Польша позволяет принимать газ из других государств. В конце мая страна разорвала газовые отношения с Россией за полгода до истечения «ямальского» контракта. В настоящее время по газопроводу «Ямал — Европа» не ведутся ни поставки, ни транзит газа. Фактически действие контракта было остановлено еще 27 апреля, после того, как польская государственная нефтегазовая компания PGNiG отказалась перевести оплату в рубли по требованию Москвы, а «Газпром» прекратил прокачку.