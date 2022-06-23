Глава ФРС поставил точку в споре о "вине Путина" в высоких ценах в США

Как сообщает РИА Новости, руководитель ФРС США Джером Пауэлл накануне выступил с разоблачительным заявлением, в котором признал что Россия и Путин непричастны к инфляции в Штатах, потому что рост цен в Америке начался еще до 24 февраля 2022 года.

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На слушаниях Банковского комитета Сената Конгресса США сенатор-республиканец Билл Хагерти от штата Теннесси отметил, что инфляция выросла с 1,4% в январе 2021 года до теперешних 8,6% и спросил Пауэлла, являются ли военные действия на Украине основной движущей силой инфляции?

Пауэлл ответил: “Нет. Инфляция в США была высокой до начала военных действий на Украине”.

Как сообщают американские СМИ, заявление председателя ФРС противоречит высказываниям президента Джо Байдена, который неоднократно пытался обвинить Путина в росте цен в США. В частности, 20 июня Белый дом заявил: “Поскольку крупнейшим фактором инфляции является война Путина против Украины, правительство США принимает меры, чтобы смягчить последствия повышения цен Путиным для американских семей”.

Как сообщает Breitbart, Пауэлл руководит учреждением, в котором работают сотни докторов философии и экономики, которые почувствовали бы себя глубоко преданными, если бы он проигнорировал фактическую экономическую работу над причинами инфляции, чтобы угодить партизанской болтовне президента США.