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34 минуты назад

Молдавия решила поддержать санкции против России

Секрет Фирмыиещё 5

Молдавия приготовилась присоединиться к новым санкциям Евросоюза против России. Об этом 24 июня заявил председатель парламента, лидер правящей «Партии действия и солидарности» Игорь Гросу в интервью телеканалу Moldova 1. При этом 23 июня молдавский вице-премьер и глава МИДа Николай Попеску отмечал, что республика не может полностью поддержать антироссийские ограничения из-за слабой национальной экономики.

Молдавия решила поддержать санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

23 июня саммит Евросоюза решил предоставить Молдавии и Украине статус кандидата в члены объединения. Он позволяет запустить переговоры о вступлении в ЕС.

«Мы будем солидарны с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Конечно, мы присоединимся. Они предназначены для того, чтобы остановить военные действия. <…> Мы хотим всеми дипломатическими методами содействовать этому», — заявил Гросу.

При этом Гросу отметил, что Кишинёв хотел бы иметь хорошие отношения с Россией и торговать с ней, но только на условиях взаимного уважения.

Вице-премьер Попеску же до этого говорил, что Кишинёв не может принять полный пакет санкций ЕС против РФ из-за неустойчивости своей экономики. По его словам, молдавские власти соблюдают определённые финансовые рестрикции против Москвы.

Ранее газ для Кишинёва подорожал более чем вдвое после заключения нового контракта с Москвой. За республикой числится долг по оплате российского газа в $433 млн. С учётом просрочки платежей его общая сумма достигает $709 млн.

«Секрет» сообщал, что после подорожания российского газа потребители Молдавии за первый квартал 2022 года задолжали местной газораспределительной компании «Молдовагаз» 112 млн леев (около $6 млн).

Экономика,Экономика России,Игорь Гросу,ЕС,
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