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20 минут назад

В Польше рассказали, как выживут без российского газа

Елена Прошина

Польша сможет выжить без российского газа, сообщает Bankier.pl со ссылкой на уполномоченного правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётра Наимского.

В Польше рассказали, как выживут без российского газа
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это возможно за счёт терминала сжиженного природного газа, который установлен в Свиноуйсьце. Ещё один объект, который, по мнению Наимского, позволит игнорировать российский энергоноситель — газопровод Baltic Pipe, совместный проект польской государственной компании Gaz-System и датской Energinet.

«Долгосрочный контракт с «Газпромом» должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%», — отметил уполномоченный.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европы должны использовать энергетический кризис как повод «двигаться вперед» в вопросе развития возобновляемой энергетики, а не откатываться к «грязному» топливу. По её словам, ЕС нужно сосредоточиться на массовых инвестициях в возобновляемые источники энергии.

Экономика,Петр Наимский,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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