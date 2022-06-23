В Польше рассказали, как выживут без российского газа

Польша сможет выжить без российского газа, сообщает Bankier.pl со ссылкой на уполномоченного правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётра Наимского.
По его словам, это возможно за счёт терминала сжиженного природного газа, который установлен в Свиноуйсьце. Ещё один объект, который, по мнению Наимского, позволит игнорировать российский энергоноситель — газопровод Baltic Pipe, совместный проект польской государственной компании Gaz-System и датской Energinet.
«Долгосрочный контракт с «Газпромом» должен был истечь в конце года, в декабре, однако они прекратили поставки уже в апреле. Таким образом, мы можем удовлетворить наши внутренние потребности в топливе, наши хранилища уже заполнены на 100%», — отметил уполномоченный.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Европы должны использовать энергетический кризис как повод «двигаться вперед» в вопросе развития возобновляемой энергетики, а не откатываться к «грязному» топливу. По её словам, ЕС нужно сосредоточиться на массовых инвестициях в возобновляемые источники энергии.