В России указали на обман Польши о российском газе

Польша заявляет о способности выжить без российского газа, но продолжает его закупать, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что «голубое топливо» из России Варшава получает от Германии.
«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии», — написал Пушков.
Как отметил сенатор, в итоге получается, что «выжить вроде могут», но все-таки предпочитают закупать газ из России.
В Польше не раз выступали за отказ от «голубого топлива» из России, да и российских энергоресурсов в целом. По версии польских властей, соответствующие меры необходимо предпринимать в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине. Как уверены в Варшаве, покупая газ или нефть у России, страны Европы якобы спонсируют действия Москвы на украинской территории.
Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что республика «способна пережить» отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100%.