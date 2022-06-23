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1 час назад

Пушков уличил Польшу в продолжении закупки газа из России

Газета.Ruиещё 2

Польша заявляет о способности выжить без российского газа, но продолжает его закупать, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что «голубое топливо» из России Варшава получает от Германии.

В России указали на обман Польши о российском газе
Фото: ТАССТАСС

«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии», — написал Пушков.

Как отметил сенатор, в итоге получается, что «выжить вроде могут», но все-таки предпочитают закупать газ из России.

В Польше не раз выступали за отказ от «голубого топлива» из России, да и российских энергоресурсов в целом. По версии польских властей, соответствующие меры необходимо предпринимать в ответ на российскую военную спецоперацию на Украине. Как уверены в Варшаве, покупая газ или нефть у России, страны Европы якобы спонсируют действия Москвы на украинской территории.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что республика «способна пережить» отсутствие поставок российского газа в Европу, газовые хранилища страны уже заполнены на 100%.

Экономика,Петр Наимский,Алексей Пушков,Совет Федерации,
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