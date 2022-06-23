Сенатор Алексей Пушков заявил, что польские власти по-прежнему приобретают российский газ с помощью реверса, несмотря на агрессивную риторику об энергетической независимости от Москвы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков разоблачил обман Польши и увидел противоречие между ее закупками газа через ФРГ и официальной позицией о независимости от России.

«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — отметил Пушков.