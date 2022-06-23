В Германии опасаются полного перекрытия РФ поставок газа

Официальные лица в Германии выразили опасения, что Россия якобы может "воспользоваться" ежегодным техническим обслуживанием газопровода "Северный поток", чтобы полностью перекрыть поставки газа в страну. Об этом со ссылкой на источники в четверг сообщила газета Financial Times.

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"Газпром" 14 июня сообщил, что был вынужден сократить поставки газа по "Северному потоку" по сравнению с планом из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта и выявленных технических неисправностей двигателей. Компания Siemens Energy утверждает, что одну из газовых турбин для "Северного потока" после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России. Из-за этого по "Северному потоку" сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода. Это ставит под угрозу цель ФРГ максимально заполнить газохранилища к зиме.

Как отмечает Financial Times, чиновники обеспокоены тем, что "Газпром" может прекратить экспорт газа по трубопроводу, пока "Северный поток" закрыт на ремонт. По их словам, это подорвет усилия Берлина в рамках заполнения хранилищ перед зимним отопительным сезоном, что повысит риск энергетического кризиса в ФРГ.

"Ситуация с поставками [газа] достаточно напряженная даже без прекращения поставок по "Северному потоку", - констатировал один из источников издания.