В РФ появятся отрицательные ставки по валютным вкладам

Правительство России одобрило законопроект, предоставляющий банкам возможность устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

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Данное ведомство выступает разработчиком документа.

«Новое право позволит банкам, по сути, вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту. <…> Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении действующих депозитных договоров. Законопроект, подготовленный Минэкономразвития, был поддержан вчера на заседании правительства России», - отмечается в сообщении.

В министерстве указали на то, что данный шаг позволит стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

«Из-за блокирующих санкций банки не могут наращивать валютные активы, проводить операции в валюте. Отрицательные ставки помогут снизить нагрузку на финансовую систему и простимулируют дедолларизацию экономики», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Согласно пояснительной записке к документу, за снижением спроса на валютные займы и ростом обязательств банков последовало увеличение рисков для российской финансовой системы.

В Минэкономразвития считают, что благодаря

введению отрицательных ставок по краткосрочным вкладам и нулевых по долгосрочным будут сформированы «длинные пассивы для кредитования». Кроме того у бизнеса появится больше стимула для быстрых и эффективных инвестиций.