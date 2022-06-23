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25 минут назад

Кабмин поддержал проект об отрицательных ставках на валютные вклады юрлиц

Лера Букина

Правительство России одобрило законопроект, предоставляющий банкам возможность устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады юридических лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

В РФ появятся отрицательные ставки по валютным вкладам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данное ведомство выступает разработчиком документа.

«Новое право позволит банкам, по сути, вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту. <…> Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении действующих депозитных договоров. Законопроект, подготовленный Минэкономразвития, был поддержан вчера на заседании правительства России», - отмечается в сообщении.

В министерстве указали на то, что данный шаг позволит стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

«Из-за блокирующих санкций банки не могут наращивать валютные активы, проводить операции в валюте. Отрицательные ставки помогут снизить нагрузку на финансовую систему и простимулируют дедолларизацию экономики», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Согласно пояснительной записке к документу, за снижением спроса на валютные займы и ростом обязательств банков последовало увеличение рисков для российской финансовой системы.

Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»

В Минэкономразвития считают, что благодаря

введению отрицательных ставок по краткосрочным вкладам и нулевых по долгосрочным будут сформированы «длинные пассивы для кредитования». Кроме того у бизнеса появится больше стимула для быстрых и эффективных инвестиций.

Ранее первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов заявил, что о возможности введения отрицательных ставок по валютным вкладам физических лиц речи пока не идет.

Экономика,Илья Торосов,Минэкономразвития,Правительство РФ,
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