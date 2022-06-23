Россия сократила поставки газа в 12 стран ЕС

Первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением объема поставок газа из России. 10 из них распространили раннее предупреждение в рамках системы безопасности газовых поставок. Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний в Европарламенте на пленарной сессии в Брюсселе в четверг, передает ТАСС.

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«Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа, 10 стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок. Риск перебоев поставок сегодня реальный», - подчеркнул Тиммерманс.

Он указал на заполненность газохранилищ в ЕС более чем на 50%, что, по словам Тиммерманса, «значительно выше показателя прошлого года на эту дату».

Ранее глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль заявил, что Европе следует незамедлительно начать готовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой. Он подчеркнул, что организация предлагает правительствам европейских стран принять меры для сокращения внутреннего спроса на газ и поддержки работы стареющих атомных электростанций.