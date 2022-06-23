Россия сократила поставки газа в 12 стран ЕС

Первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что двенадцать стран Евросоюза столкнулись с сокращением объема поставок газа из России. 10 из них распространили раннее предупреждение в рамках системы безопасности газовых поставок. Соответствующее заявление он сделал в ходе слушаний в Европарламенте на пленарной сессии в Брюсселе в четверг, передает ТАСС.
«Всего 12 стран затронуты сокращением поставок российского газа, 10 стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок. Риск перебоев поставок сегодня реальный», - подчеркнул Тиммерманс.
Он указал на заполненность газохранилищ в ЕС более чем на 50%, что, по словам Тиммерманса, «значительно выше показателя прошлого года на эту дату».
Ранее глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль заявил, что Европе следует незамедлительно начать готовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой. Он подчеркнул, что организация предлагает правительствам европейских стран принять меры для сокращения внутреннего спроса на газ и поддержки работы стареющих атомных электростанций.
Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как она инициировала военную спецоперацию на Украине. Брюссель всерьез задумался об отказе от российских нефти и газа. Ранее постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT ряда крупных банков.