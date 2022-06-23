Лондон ввел новые антироссийские санкции

Власти Великобритании вводят новые санкции в отношении России, предполагающие запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС. Об этом говорится на сайте кабмина.

Также Лондон принял решение ввести запрет на экспорт в РФ продукции для морского сектора, сферы нефтепереработки. Кроме того, введен запрет на экспорт в РФ продукции, которая может использоваться для «химического, биологического оружия».

Волна санкций со стороны Запада началась после того, как Россия инициировала спецоперацию на Украине. Странами в одностороннем порядке были введены санкции против российской стороны. Ранее постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго, отключение от SWIFT ряда крупных банков.

Великобритания активно принимает участие в санкционной кампании против РФ.

16 июня Лондон внес в санкционный список предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла за поддержку спецоперации на Украине.

В апреле Великобритания решила ввести запрет на импорт железа и стали из России. Также страна запретила поставки продукции некоторых технологических отраслей.

В марте британские власти расширили очередной пакет санкций против России. Новые ограничения ввели в отношении 350 физических лиц и организаций, которые зарегистрированы в РФ.