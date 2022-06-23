Великобритания ввела новые санкции против России

Новые британские санкции против России включают запрет на экспорт или использование в России фунтов стерлингов или деноминированных банкнот ЕС. Как следует из заявления Лондона, под запретом также оказывается экспорт в Россию авиационного топлива, продукции и технологий для морского сектора, сферы нефтепереработки, а также товаров и технологий, применяющихся в ключевых отраслях в РФ. Как отмечают эксперты, Великобритания стремится нанести своими действиями максимальный ущерб экономике России. Вместе с тем аналитики придерживаются мнения, что эти цели не будут достигнуты.

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Великобритания расширила перечень санкций в отношении России, следует из сообщения внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства.

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Одно из новых ограничений предусматривает запрет на экспорт или использование в России фунтов стерлингов или деноминированных банкнот ЕС. Под запретом также оказалось «предоставление, поставка или доставка таких банкнот лицу, связанному с Россией» и допуск таких банкнот к обращению в России.

Кроме того, ограничения вводятся на импорт, приобретение, поставку или доставку приносящих доход товаров, которые происходят или отправляются из России. Аналогичные меры вводятся в отношении авиационного топлива, продукции и технологий для морского сектора, сферы нефтепереработки, товаров и технологий, применяющихся в ключевых отраслях в РФ, а также компонентов и технологий, которые имеют отношение к химическому и биологическому оружию.

На все перечисленные категории также распространяется запрет на осуществление сопутствующей технической помощи, финансовых и брокерских услуг.

С конца февраля Лондон ввёл несколько пакетов антироссийских санкций. В частности, 9 марта Великобритания сообщила о введении ограничений на экспорт в РФ авиационной и космической продукции. 13 апреля стало известно о введении аналогичных мер в отношении ввоза в Соединённое Королевство стали и железа из России, а также экспорта в РФ квантовых технологий и передовых материалов.

Позднее, 21 апреля, в Великобритании запретили импорт из России серебра, изделий из древесины и ряда высококачественных продуктов, к которым, в частности, относится икра. 9 мая Лондон сообщил о запрете экспорта в Россию химикатов, пластмассы, резины и машинного оборудования, а также повысил таможенные пошлины на импорт платины и палладия из РФ.

Впоследствии глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Лондон будет вводить новые антироссийские санкции до тех пор, пока Россия не выведет войска с территории Украины.

Как заявила министр 21 июня, Соединённое Королевство продолжит поставку оружия на Украину и поддержит попытки Киева «вытеснить Россию со своей территории».

Позднее посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал состояние российско-британских отношений, отметив, что ниже текущей точки может быть только их полный разрыв.

В эфире телеканала «Соловьёв Live» дипломат отметил, что власти Великобритании при этом выступают сохранение связи по линии посольств. По его словам, это необходимо для того, чтобы стороны могли свободно донести информацию.

«Своих целей не достигнут»

Комментируя запрет на использование фунта стерлингов в России, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская отметила, что он не окажет влияния на жизнь россиян.

«Возможен некоторый всплеск ажиотажа, но непродолжительный. Для защиты от девальвации всегда можно уйти в монеты или слитки драгоценных металлов», — сказала экономист.

Как отметила Лебединская, для бизнеса сохраняется безналичная конвертация.

«Компании и ранее искали запасные валюты для контрактов, сейчас этот процесс только ускорится», — пояснила она.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT отметил, что Великобритания является одной из стран-лидеров, которые проводят санкционную политику в отношении России.

По его словам, цель подобных рестрикций — нанесение максимального ущерба российской экономике и благосостоянию нашей страны.