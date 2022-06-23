Катар выдвинул Европе жесткие условия по газу

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20 минут назад

СМИ: Катар требует от ЕС заключения контракта на 20 лет для увеличения поставок газа

Парламентская газета

Представители Катара потребовали от Евросоюза заключения долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа сроком на 20 лет для увеличения объемов отгрузки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Фото: ТАССТАСС

Требование катарской стороны не устроило европейцев, так как оно ставит под угрозу планы объединения по уменьшению использования углеводородов и привязывает их к одному поставщику на два десятилетия. Как отмечает источник агентства, в связи с этим переговоры по наращиванию поставок СПГ из Катара в ЕС зашли в тупик еще в марте. Данная ситуация ставит под вопрос способность Евросоюза уменьшить свою зависимость от российского голубого топлива.

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Некоторые страны ЕС стали отказываться от закупок газа в РФ после начала российской спецоперации на Украине. Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что «рано или поздно» Брюсселю придется распространить антироссийские санкции и на закупку в России голубого топлива. 18 мая Еврокомиссия представила план по полному отказу объединения от российских энергетических ресурсов к 2027 году.

Экономика,Шарль Мишель,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
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