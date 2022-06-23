Катар выдвинул Европе жесткие условия по газу

Представители Катара потребовали от Евросоюза заключения долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа сроком на 20 лет для увеличения объемов отгрузки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Требование катарской стороны не устроило европейцев, так как оно ставит под угрозу планы объединения по уменьшению использования углеводородов и привязывает их к одному поставщику на два десятилетия. Как отмечает источник агентства, в связи с этим переговоры по наращиванию поставок СПГ из Катара в ЕС зашли в тупик еще в марте. Данная ситуация ставит под вопрос способность Евросоюза уменьшить свою зависимость от российского голубого топлива.