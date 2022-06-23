Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
17 минут назад

В Минфине РФ сравнили санкции с «финансовой ядерной бомбой»

Алиса Селезнёва

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Россия столкнулась с таким санкционном давлением, которого не ощущала до этого ни одна страна в мире, его можно сравнить с «финансовой ядерной бомбой». Об этом пишет РБК.

«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба — в принципе, ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое сейчас испытывает Россия. И, конечно, это заставило нас реагировать», - заметил Алексей Моисеев на круглом столе думского комитета по финансовому рынку.

Он обратил внимание на то, что России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, а прогнозы президента США Джо Байдена о 200 рублях за доллар не оправдались.

«Понятно, что план был разворотить в клочья нашу финансовую систему, но не получилось», — подчеркнул замминистра финансов России.

Лондон ввел новые антироссийские санкции

При этом Моисеев уверен, что финансовые рынки не до конца выполнили свои задачи, так как не удалось пока обеспечить доступность кредитных, финансовых ресурсов для всей экономики.

«Мы сейчас должны думать не только о стабилизации, но и о развитии. Здесь надо в первую очередь думать о том, как обеспечить вот этот круговорот денег в экономике (…) Мы сейчас неизбежно получим, может быть, первый серьезный шанс с начала 1990-х годов построить суверенный финансовый рынок», - заявил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции. А курс доллара на международном рынке Forex превышал 177 рублей, однако позже российская валюта отыграла все потери.

В ходе своего выступления на ПМЭФ-2022 Владимир Путин констатировал, что заклинания про «доллар по 200 рублей» и «крах экономики» России были частью информационной войны.

Экономика,Видео,Алексей Моисеев,Джозеф Байден,Владимир Путин,Минфин России,ЕС,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители