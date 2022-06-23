По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, Россия столкнулась с таким санкционном давлением, которого не ощущала до этого ни одна страна в мире, его можно сравнить с «финансовой ядерной бомбой». Об этом пишет РБК.

«Я считаю, что против нас была применена финансовая ядерная бомба — в принципе, ни одна страна в истории человечества не испытывала такого санкционного давления, которое сейчас испытывает Россия. И, конечно, это заставило нас реагировать», - заметил Алексей Моисеев на круглом столе думского комитета по финансовому рынку.

Он обратил внимание на то, что России удалось сохранить макроэкономическую стабильность, а прогнозы президента США Джо Байдена о 200 рублях за доллар не оправдались.

«Понятно, что план был разворотить в клочья нашу финансовую систему, но не получилось», — подчеркнул замминистра финансов России.

При этом Моисеев уверен, что финансовые рынки не до конца выполнили свои задачи, так как не удалось пока обеспечить доступность кредитных, финансовых ресурсов для всей экономики.

«Мы сейчас должны думать не только о стабилизации, но и о развитии. Здесь надо в первую очередь думать о том, как обеспечить вот этот круговорот денег в экономике (…) Мы сейчас неизбежно получим, может быть, первый серьезный шанс с начала 1990-х годов построить суверенный финансовый рынок», - заявил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ряд стран, в том числе ЕС, США и Япония, ввели обширные антироссийские санкции. А курс доллара на международном рынке Forex превышал 177 рублей, однако позже российская валюта отыграла все потери.