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1 час назад

Лавров назвал самый простой путь вывоза украинского зерна

Газета.Ru

Самым простым путем разблокировки поставок украинского зерна является его вывоз через Белоруссию. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА «Новости».

Лавров назвал самый простой путь вывоза украинского зерна
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Глава российского МИД отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш «пытается продвигать какую-то инициативу», направив «сюда своих представителей».

«Президент России Владимир Путин подробно ему разъяснил, что есть элементарный путь, который сейчас без всяких переговоров, меморандумов – путь через Беларусь», — подчеркнул Лавров, добавляя, что для этого необходимо «обеспечить всю логистику и финансовые цепочки».

Министр также указал на то, что поставки продовольствия через Румынию или Польшу будут более затратными. По его словам российская сторона перенесла все предложения, сформулированные президентом страны «на бумагу» и передала в США.

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«Мы сделали все, что можем сделать <...> Настораживает медленная реакция на, казалось бы, срочный вопрос. Не исключаю, что Секретариат ООН тоже испытывает на себе сильнейшее воздействие от желающих осуществлять внешнее управление организацией», — добавил Лавров.

Ранее министр заявил об отсутствии связи между проведением специальной военной операции России на Украине и продовольственным кризисом в мире.

Экономика,Антониу Гутерреш,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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