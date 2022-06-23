Лавров назвал самый простой путь вывоза украинского зерна

Самым простым путем разблокировки поставок украинского зерна является его вывоз через Белоруссию. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров , слова которого приводит РИА «Новости».

«Президент России Владимир Путин подробно ему разъяснил, что есть элементарный путь, который сейчас без всяких переговоров, меморандумов – путь через Беларусь», — подчеркнул Лавров, добавляя, что для этого необходимо «обеспечить всю логистику и финансовые цепочки».

Министр также указал на то, что поставки продовольствия через Румынию или Польшу будут более затратными. По его словам российская сторона перенесла все предложения, сформулированные президентом страны «на бумагу» и передала в США.