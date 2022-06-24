Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

В ФРГ заявили, что не продержаться без газа из России и 3 месяцев

Ura.Ru

При условии 100%-ной заполненности газовых хранилищ Германия смогла бы продержаться без российского газа всего 2,5 месяца. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в эфире телеканала ZDF.

В ФРГ назвали срок, который смогут продержаться без газа из РФ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«Если бы хранилища [газа] в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», — сообщил Мюллер. Он призвал правительство найти дополнительных поставщиков и экономить газ.

Ранее «Газпром» заявил о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток-1» из-за технических проблем с двигателями задержками в работе немецкой компании Siemens. В связи с этим правительство Германии готовит план на случай чрезвычайной ситуации с поставками газа в страну. В рамках этого плана немецкое правительство объявило режим тревоги, сообщает RT.

Экономика,Siemens,Газпром,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители