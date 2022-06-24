В ФРГ назвали срок, который смогут продержаться без газа из РФ

«Если бы хранилища [газа] в Германии были математически заполнены на 100%, мы могли бы полностью обойтись без российского газа всего 2,5 месяца, а затем резервуары для хранения опустеют», — сообщил Мюллер. Он призвал правительство найти дополнительных поставщиков и экономить газ.